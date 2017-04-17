Пасхальные богослужения в Крыму прошли без происшествий – МЧС России

Во всех городах и районах Крыма пасхальные богослужения прошли без происшествий. Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС России.

«В преддверии праздничного богослужения и в целях обеспечения пожарной безопасности в храмах и церквях инспекторы надзорной деятельности провели профилактические мероприятия, а также напомнили священнослужителям об основных мерах пожарной безопасности. Кроме этого, сотрудники МЧС России проверили обеспечение свободного доступа к путям эвакуации, работоспособность автоматической системы сигнализации, наличие первичных средств пожаротушения и отсутствие горючих жидкостей в помещениях с массовым пребыванием людей», – говорится в сообщении ведомства.

Пресс-служба сообщила, что дежурство личного состава чрезвычайного ведомства проводилось с начала церковной службы до ее окончания.

Праздничные мероприятия, посвященные Пасхе, 16 апреля проходили по всему Крыму. В Симферополе для прихожан Украинской православной церкви Московского Патриархата богослужение прошло в Кафедральном соборе Святого благоверного князя Александра Невского.

Пасхальное богослужение также провел архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент. Оно состоялось в Симферопольском храме Святых Равноапостольных князей Ольги и Владимира.