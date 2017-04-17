Радио Крым.Реалии: Выборы президента под музыку оккупации. Россия-2018

Вечером в эфире Радио Крым.Реалии говорят о выборах президента России в 2018 году. Госдума России приняла в первом чтении поправки в закон «О выборах президента», которые меняют правила проведения голосования. Выборы 2018 года планируют перенести на неделю, чтобы они совпали с годовщиной аннексии Крыма. Зачем нужен перенос даты выборов? Поможет ли крымская эйфория мобилизовать российский электорат? Есть ли шансы у оппозиции на выборах?

Об этом ведущий Павел Казарин говорит с российским политологом Иваном Преображенским и российским журналистом Андреем Архангельским.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.