В Ялте отметили годовщину освобождения города во Второй мировой войне

В Ялте состоялся митинг в честь 73-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.
Возле мемориала «Холм Славы» у Вечного огня собрались ветераны Второй мировой войны, дети войны, руководство города, члены общественной организации НОД, школьники.
«Сегодня день освобождения нашего любимого, самого прекрасного города на земле. Поздравляю вас и со Светлым Христовым воскресением! Желаю вам счастья, здоровья, мира и добра. Все вместе мы строим и благоустраиваем наш город, заботимся о ветеранах, делаем все возможное, чтобы обеспечить счастливое будущее наших детей», – обратился к присутствующим глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Представители российских политических партий и организаций держали в руках флаги своих политсил: Единой России, ЛДПР, «Национально-освободительного движения». Неорганизованных ялтинцев, пришедших на мемориал самостоятельно, было немного.
В мероприятии в честь Дня освобождения Ялты традиционно приняли участие представители мотоклуба «Ночные волки». Они организовали мото-автопробег, в котором приняли участие около 20 ветеранов.
Участники мероприятия почтили память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.
Позже на набережной ялтинский клуб исторической реконструкции показал для жителей и гостей сцену освобождения Ялты ― бой партизанского отряда с немецким солдатами и высадку десанта с катера на берег.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: