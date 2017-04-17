В Ялте отметили годовщину освобождения города во Второй мировой войне

В Ялте состоялся митинг в честь 73-й годовщины освобождения города от немецко-фашистских захватчиков во Второй мировой войне. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Возле мемориала «Холм Славы» у Вечного огня собрались ветераны Второй мировой войны, дети войны, руководство города, члены общественной организации НОД, школьники.

«Сегодня день освобождения нашего любимого, самого прекрасного города на земле. Поздравляю вас и со Светлым Христовым воскресением! Желаю вам счастья, здоровья, мира и добра. Все вместе мы строим и благоустраиваем наш город, заботимся о ветеранах, делаем все возможное, чтобы обеспечить счастливое будущее наших детей», – обратился к присутствующим глава подконтрольной Кремлю администрации Ялты Андрей Ростенко.

Представители российских политических партий и организаций держали в руках флаги своих политсил: Единой России, ЛДПР, «Национально-освободительного движения». Неорганизованных ялтинцев, пришедших на мемориал самостоятельно, было немного.

В мероприятии в честь Дня освобождения Ялты традиционно приняли участие представители мотоклуба «Ночные волки». Они организовали мото-автопробег, в котором приняли участие около 20 ветеранов.

Участники мероприятия почтили память погибших в годы Второй мировой войны минутой молчания и возложили цветы к Вечному огню.

Позже на набережной ялтинский клуб исторической реконструкции показал для жителей и гостей сцену освобождения Ялты ― бой партизанского отряда с немецким солдатами и высадку десанта с катера на берег.