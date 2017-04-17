Джамала презентовала новую песню, посвященную своему жениху

Певица Джамала презентовала новую песню «Любити», посвященную своему жениху Бекиру. Премьера состоялась во время трансляции талант-шоу «Голос страны» на телеканале 1 + 1.

«Мне бы очень хотелось, чтобы зрители ощутили любовь в полном смысле этого слова. Меня очень вдохновляет мой любимый. Сейчас с Бекиром мы готовимся к свадьбе, и должны приготовить клятву. Мне лучше спеть. И так родилась песня «Любити», – сказала Джамала в видеосюжете, предваряющем ее выступление.

Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала одержала победу на «Евровидении» в Швеции в 2016 году. Она выиграла, исполнив песню «1944» о депортации крымскотатарского народа.