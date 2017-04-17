Спасатели спустили с Крымских гор травмировавшегося туриста – МЧС России

В Крыму спасатели сняли с вершины горы Южная Демерджи получившего травму туриста. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления МЧС России.

«На пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на вершине горы Южная Демерджи мужчина повредил колено и не может самостоятельно передвигаться. Для оказания оперативной помощи пострадавшему к месту происшествия выехало отделение аварийно-спасательного отряда (город Алушта)», – говорится в сообщении.

По прибытии на место спасатели выяснили, что житель Севастополя 1998 года рождения, проходя сложный скальный участок, оступился и повредил колено. Ему была оказана первая помощь, а затем на специальных горных носилках пострадавшего транспортировали из горнолесной зоны для дальнейшей госпитализации.

Пресс-служба МЧС России напомнила, что, отправляясь на прогулку в горнолесную местность в составе туристической группы, необходимо зарегистрироваться в службе спасения. В ведомстве рекомендуют туристам, которые отправляются в горы в одиночку, сообщать об этом родственникам, брать с собой заряженный мобильный телефон, теплые вещи, а также минимальный запас воды и пищи.