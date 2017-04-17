Экс-вице-премьер Крыма Казурин обжаловал продление ареста

Защита экс-вице-премьера Крыма, назначенного Россией, Олега Казурина, подала апелляцию на продление ареста в Верховный суд Крыма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Игоря Морозова.

«Да, мы подали жалобу», – сказал он.

Адвокат отметил, что в своей жалобе защита просит отпустить Казурина под домашний арест. Рассмотрение дела в апелляции пока не назначено, добавил он. В начале апреля 2017 года Олегу Казурину продлили срок содержания под стражей на три месяца.

Задержанному в середине февраля бывшему российскому вице-премьеру Крыма уже предъявлено обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Свою вину он не признает.

По данным Следкома России, с августа по декабрь 2016 года бывший чиновник получил через посредника часть ранее оговоренной суммы взятки в размере 27 млн рублей. За эти деньги Казурин якобы обещал «способствовать выбору одной из строительных фирм в качестве единственного поставщика при заключении контракта на строительство жилья в Крыму», а также гарантировал общее покровительство фирме при исполнении ею муниципального контракта.

Казурин был назначен заместителем главы правительства Крыма, подконтрольного России, 19 января 2016 года и в конце прошлого года был уволен с формулировкой «за невыполнение государственных задач и своих служебных обязанностей».