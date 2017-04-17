ФСБ заявила о задержании организатора теракта в Петербурге

В Одинцовском районе Московской области задержан один из предполагаемых организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, сообщают РИА Новости.

В сообщении ЦОС говорится, что задержанного 1990-го года рождения зовут Аброр Азимов. Он является выходцем из Центральной Азии. По данным ФСБ, он участвовал в подготовке Акбаржона Джалилова, которого считают исполнителем теракта. Азимова доставили в Следственный комитет.

3 апреля в вагоне метро в Петербурге произошел теракт, погибли 14 человек и около 50 – ранены. Ни одна группировка пока не взяла ответственность за произошедшее. Следствие называет исполнителем теракта 22-летнего уроженца Киргизии с российским гражданством Акбаржона Джалилова.

6 апреля Следственный комитет сообщил о задержании в Петербурге и Москве восьми подозреваемых в причастности к теракту 3 апреля.