В Кремле назвали странным проведение экспертизы фильма «Матильда»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал странным проведение экспертизы фильма «Матильда», который еще не завершен. Об этом сообщает Радіо Свобода.

«Фильм «Матильда» до сих пор не готов, если я правильно понимаю ситуацию. Пытаться оценивать фильм, который не готов, по меньшей мере странно», - сказал Дмитрий Песков.

17 апреля депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о получении отрицательных заключений экспертизы фильма «Матильда» и направлении их в Генпрокуратуру России. Она утверждает, что в своих выводах эксперты «указывают на недопустимость публичной демонстрации фильма «Матильда» в связи с высоким уровнем провокативности и унижения».

В феврале стало известно об инициативе Поклонской о проведении расследования по фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя, который еще не вышел на экраны.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николай II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию, как страну «пьяниц и блудниц».