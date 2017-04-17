«Севастополь» возглавил таблицу чемпионата Крыма по футболу

Футбольный клуб «Севастополь» возглавил турнирную таблицу чемпионата Крыма, выиграв с крупным счетом 5:1 в гостях у аутсайдера первенства «КФУ-Бахчисарая». Об этом сообщает ТАСС.

У «Севастополя» дважды отличился Александр Жабокрицкий, остальные голы на счету Редвана Османова, Антона Голенкова и Никиты Скворцова, в составе бахчисарайского клуба мяч забил Юрий Максимов.

В остальных матчах 20-го тура «ТСК-Таврия» (Симферополь) дома проиграла ялтинскому «Рубину» – 0:2, керченский «Океан» со счетом 1:0 выиграл на своем поле у «Евпатории», «Крымтеплица» сыграла вничью (1:1) на домашнем стадионе с феодосийской «Кафой».

Турнирную таблицу после 20 туров возглавляет «Севастополь» (41 очко), далее следуют «Крымтеплица» (41), «ТСК-Таврия» (39), «Евпатория» (33), «Океан» (30), «Кафа» (19), «Рубин» (17), «КФУ-Бахчисарай» (5).

В конце 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций запретил крымским клубам участвовать в чемпионате России. При содействии УЕФА в 2015 году создан Крымский футбольный союз. Штаб-квартира союза располагается в Симферополе.

Первое первенство Крыма, в котором приняли участие восемь команд, прошло с 22 августа 2015 года по 4 июня 2016-го. Победителем стал клуб «ТСК-Таврия».