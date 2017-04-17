Международные наблюдатели критикуют референдум в Турции о расширении полномочий президента, заявляя что кампания проводилась в неравных условиях, а подсчет голосов был омрачен поздними процедурными изменениями. Об этом сообщает Радіо Свобода.

В совместном заявлении наблюдателей ОБСЕ и ПАСЕ, опубликованном 17 апреля, говорится, что правовое поле референдума не соответствовало демократическим стандартам.

В понедельник руководитель избирательной комиссии Турции заявил, что результаты референдума, который расширяет полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, являются действительными. Об этом Саде Гювен заявил после того, как оппозиционная Республиканская народная партия заявила о вероятных нарушениях, в том числе об использовании непроштампованных бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия Турции вечером 16 апреля заявила, что 51,3 процента участников референдума поддержали предлагаемые 18 конституционных поправок и изменений, которые позволят Эрдогану оставаться у власти до 2029 года.

Республиканская народная партия требует пересчета и заявила, что будет обжаловать результаты 37 процентов избирательных участков.