На строительство Керченского моста уже потрачено 122 млрд рублей – Упрдор

Строительство Керченского моста профинансировано на 55%, или в объеме почти 122 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу заказчика проекта – Федерального казенного учреждения «Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» Федерального дорожного агентства».

«С момента подписания госконтракта в феврале 2015 года стройка профинансирована почти на 122 млрд рублей (почти 55% от суммы госконтракта). Плановый объем финансирования на 2017 год – около 60 млрд рублей», – сказали в пресс- службе.

По данным компании, финансирование строительства моста, как и само строительство, в целом идут «в соответствии с утвержденным календарным графиком», при этом, «за 2016 год строителям удалось сделать определенный задел по работам на сухопутных участках, что позволило не только соблюсти плановое задание, но и идти с некоторым опережением по ряду позиций».

Ранее, 10 апреля, министр транспорта России Максим Соколов доложил президенту Владимиру Путину, что «экватор» работ по строительству Керченского моста уже пройден. Он заявил, что «работы идут в графике, даже с некоторым опережением».



О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

В начале июля инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.