Почти весь «Севморзавод» собираются снести и отстроить заново

Нынешняя администрация «Севморзавода» заявила о планах поэтапно снести все почти все здания предприятия и отстроить их заново. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на директора «Севморзавода» Игоря Дрея.

«Мы проводим проектно-изыскательские работы. Практически все здания и сооружения – не прошли сейсмику. Их придется сносить и заново строить», – заявил Игорь Дрей.

По его словам, реализация этого проекта потребует значительного финансирования – порядка 5 млрд рублей, но с другой стороны завод получит цеха, которые отвечают всем современным требованиям.

«В этом году мы начинаем восстанавливать цех №4, насыщать его станками и оборудованием. В следующем году у нас по плану идет цех №1 – это стапеля, доковое хозяйство», – сказал директор завода

Он отметил, что доки работают с 1896 года и с того времени фактически не модернизировались.

Игорь Дрей также заявил, что средства на реконструкцию цехов планируется брать из государственного бюджета, а также у государственного холдинга «Объединенная строительная корпорация», в структуру которого сейчас входит «Севморзавод».

В конце февраля 2015 года правительство Севастополя, подконтрольное России, приняло решение о «национализации» «Севморзавода».

До этого собственником предприятия был президент Украины Петр Порошенко. По официальным данным SMIDA, 89% акций «Севморзавода» общества принадлежит ОАО «Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд «Прайм Эссетс Кэпитал», владельцем которого является Петр Порошенко.