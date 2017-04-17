Сотрудники МВД России провели со школьниками Евпатории «профилактические беседы»

Сотрудники отдела дознания ОМВД России по Евпатории провели серию «профилактических бесед» в школах города. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МВД России.

«В ходе лекций основное внимание обращалось на семейные взаимоотношения родителей и детей, а также недопустимость употребления школьниками алкогольной и табачной продукции… Особое внимание уделялось таким видам преступлений как кражи, хулиганства и заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ложное заминирование). Кроме того, обсуждались вопросы противодействия экстремизму и терроризму», – говорится в сообщении.

В евпаторийском отделении МВД России заявляют, что наряду с «воспитательной работой», их сотрудники «систематически проводят рейды по выявлению подростков, совершающих административные правонарушения или преступления, а также взрослых, которые своими действиями вовлекают несовершеннолетних в преступную жизнь».