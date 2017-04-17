В Крыму открыли дело против керчанина, напавшего с ножом на сотрудника Скорой

В Крыму открыто уголовное дело против жителя Керчи, который 16 марта нанес три удара ножом сотруднику Скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления Следкома России.

«По инициативе Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым для производства предварительного следствия прокурором передано уголовное дело, возбужденное органами полиции по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью сотруднику «Скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении пресс-службы.

Действия керчанина квалифицированы по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России (покушение на убийство лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности).

По информации Следкома, вечером 16 апреля 2017 года бригада Скорой помощи прибыла на вызов по сообщению о попытке суицида к 28-летнему местному жителю города Керчи. Когда медицинские сотрудники стали выходить из квартиры, керчанин, по данным российских силовиков, подошел к стоящему к нему спиной медицинскому работнику и три раза ударил его ножом в жизненно важные органы.

В настоящее время потерпевший находится в реанимационном отделении Керченской городской больницы. По информации Следкома, в отношении нападавшего решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.