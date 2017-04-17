В Сочи на 8 суток арестован организатор акции против коррупции

В Сочи на 8 суток арестован протеста активист Сурен Едигаров, организовавший 16 апреля акцию против коррупции в России. Об «сообщает» издание «Кавказский узел».

Активиста признали виновным в «нарушении правил проведения публичного мероприятия». Заседание суда прошло в закрытом режиме. Сам активист утверждает, что ему не дали ознакомиться с материалами дела и не предоставили возможность заявить ходатайства о допросе свидетелей.

Всего на акции 16 апреля в Сочи были задержаны восемь человек. Акция проходила в «гайд-парке» и поэтому не требовала согласования с властями.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование о незадекларированных недвижимости и бизнесе главы правительства России Дмитрия Медведева. 26 марта в десятках городов страны, в том числе в Сочи, прошли антикоррупционные акции. По всей России были задержаны до полутора тысяч человек. Оппозиционный политик Алексей Навальный ранее призвал своих сторонников 12 июня вновь выйти на акции протеста.