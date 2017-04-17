Сотрудники МВД России два дня закрашивали рекламу наркотиков в Симферополе

Сотрудники МВД России 15 и 16 апреля проводили в Симферополе рейд по закрашиванию трафаретных надписей с рекламой наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления МВД России.

«Полицейские и волонтеры не только закрашивали надписи, но и раздавали местным жителям памятки о вреде употребления наркотиков, расклеивали объявления с действующими «телефоном доверия» МВД России по Республике Крым, на который граждане могут сообщить информацию о ставших им известными фактах, связанных с преступлениями и правонарушениями в сфере незаконного оборота наркотиков», – говорится в сообщении МВД.

Пресс-служба ведомства напомнила о административной ответственности за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств.

Санкцией статьи 6.13 КоАП РФ, за пропаганду либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления.