В России школьникам обещают путевки в «Артек» за лучшие эссе по экологии

Учащимся восьмых классов школ Северо-Кавказского федерального округа, Краснодарского края и республики Адыгея, победившим в конкурсе эссе на тему экологии, обещают выдать путевки в лагерь «Артек». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу акционерного общества «Курорты Северного Кавказа».

«В рамках масштабного эколого-просветительского проекта «Природа касается детей», разработанного автономной некоммерческой организацией «Центр природы Кавказа», стартовал конкурс эссе на природоохранную тематику. Его победители будут награждены путевками на экологическую смену Международного детского центра «Артек» в Республике Крым, которая пройдет с 20 мая по 17 июня 2017 года», – говорится в сообщении.

По информации организации «Центр природы Кавказа», в «Артеке» для победителей конкурса будет проведена серия образовательных мероприятий, на которых детям расскажут о программах по сохранению и восстановлению популяции редких видов животных.