Трамп призывает лидера КНДР «вести себя прилично»

Президент США Дональд Трамп сказал, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын должен «вести себя прилично». Так Трамп заявил журналистам 17 апреля, на следующий день после неудачного запуска ракеты Пхеньяном.

Ранее в понедельник вице-президент США Майк Пенс посетил демилитаризованную зону, отделяющую Северную и Южную Корею, и заявил, что «эпоха стратегического терпения» в отношении КНДР закончилась. По словам Пенса, Вашингтон стремится действовать «через мирные средства, путем переговоров».

Пенс отметил: Трамп надеется, что Китай использует свое влияние на Северную Корею для остановки ею программы по ядерному оружию и баллистических ракет.

Визит Пенса на границу между Северной и Южной Кореей состоялся в момент роста напряженности на полуострове из-за осуществления Пхеньяном запрещенной решениями ООН ракетной программы. Непосредственно в день прибытия вице-президента США в Сеул, 16 апреля, в КНДР произошло неудачное испытание, ракета взорвалась сразу после старта.

Между тем в Нью-Йорке заместитель представителя Северной Кореи в ООН обвинил администрацию Дональда Трампа в превращении Корейского полуострова на «самую горячую точку в мире», что, по его словам, создает опасную ситуацию.