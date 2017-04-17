В Санкт-Петербурге задержанных на «прогулке оппозиции» оставили на ночь в полиции

В Санкт-Петербурге еще на одну ночь в отделе полиции оставили активистов, задержанных накануне во время так называемой «прогулки оппозиции». Об этом в твиттере сообщил журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин.

Всего на акции 16 апреля были задержаны около 30 активистов движения «Новая оппозиция». Позднее большинство из них были отпущены из полиции. Трое активистов – Александр Расторгуев, Александр Баринов и Илья Бутов – провели минувшую ночь в ОВД. Их обвиняют в нарушении правил проведения публичного мероприятия.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», активистов оставили в полиции еще на одну ночь якобы из-за того, что суд, в котором должны рассмотреть их дела, уже закрылся.