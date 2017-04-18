Песков открестился от слов Киселева про Трампа и Ким Чен Ына

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не отождествлять с официальной позицией высказывания ведущего телеканала «Россия-1» Дмитрия Киселева о президенте США Дональде Трампе. Об этом сообщает «Интерфакс-Россия».

«Обычно близка (позиция – КР), но не каждый раз. Во многом это авторское телевидение, это авторская программа Дмитрия Киселева. Это именитый аналитик со своей точкой зрения, со своим и политическим, и международным мировоззрением", – сказал Песков журналистам в 17 апреля.

Так он прокомментировал слова ведущего программы Дмитрия Киселева, который 16 апреля сказал, что, по его мнению, Дональд Трамп «более опасен», чем лидер КНДР Ким Чен Ын.

Данное заявление телеведущий сделал в итоговом выпуске новостей «Вести недели».