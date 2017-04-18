Радио Крым.Реалии: Новые «добровольные» налоги с крымчан

Утром в эфире Радио Крым.Реалии говорят об инициативе подконтрольных России властей полуострова ввести налоговое самообложение для наполнения местных бюджетов. Основанием для обложения налогом всех, кто живет на подведомственной территории и имеет российский паспорт, может стать обыкновенный сход граждан или референдум без сбора подписей. Почему в Крыму хотят ввести такой налог? Как крымчане воспримут еще один вид налога?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с доцентом Финансового университета при правительстве РФ Сергеем Костяевым и крымским политологом Дмитрием Омельчуком.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.