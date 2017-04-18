Эрдоган посоветовал международным наблюдателям «знать свое место»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко отреагировал на критику западных наблюдателей по референдуму, который расширяет его полномочия. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Заявление Эрдогана последовало после того, как наблюдатели ОБСЕ и ПАСЕ раскритиковали референдум в Турции, заявив, что правовое поле референдума не соответствовало демократическим стандартам.

Реджеп Тайип Эрдоган отверг критику и сказал наблюдателям ОБСЕ: «знайте свое место». По его словам, Турция «не видит, не слышит и не признает отчетов наблюдательной миссии ОБСЕ».

В понедельник международные наблюдатели раскритиковали референдум в Турции о расширении полномочий президента, заявив, что кампания проводилась в неравных условиях, а подсчет голосов был омрачен поздними процедурными изменениями.

17 апреля руководитель Центральной избирательной комиссии Турции заявил, что результаты референдума, который расширяет полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, являются действительными. Об этом Саде Гювен заявил после того, как оппозиционная Республиканская народная партия заявила о вероятных нарушениях, в том числе об использовании непроштампованных бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия Турции вечером 16 апреля заявила, что 51,3 процента участников референдума поддержали предлагаемые 18 конституционных поправок и изменения, которые позволят Эрдогану оставаться у власти до 2029 года.

Республиканская народная партия требует пересчета и заявила, что будет обжаловать результаты 37 процентов избирательных участков.

Гювен сообщил, что непроштампованные бюллетени были подготовлены избирательной комиссией и были признаны действительными.