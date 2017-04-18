Лавров призвал США не прибегать к боевым действиям против КНДР

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что Соединенные Штаты не будут прибегать к «очень рискованным» односторонним боевым действиям против Северной Кореи, как это было недавно в Сирии.

Лавров таким образом ответил на распространенное ранее 17 апреля заявление вице-президента США Майка Пенса, что завершилась «эпоха стратегического терпения» относительно усилий Северной Кореи по созданию ядерного оружия.

«В течение последних двух недель мир стал свидетелем силы и решимости нашего нового президента в действиях, совершенных в Сирии и Афганистане. Северная Корея сделает хорошо, если не будет испытывать его решимость или силу вооруженных сил Соединенных Штатов», – отметил Пенс.

Лавров осудил «безрассудные ядерные действия» Северной Кореи, но сказал, что если слова вице-президента США можно понять, как угрозу предпринимать односторонние действия в отношении КНДР, «то это очень рискованный путь».

«Мы считаем авантюрные ракетные запуски Пхеньяна неприемлемыми, поскольку они являются нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Но это не значит, что другие могут нарушать международное право в ответ и использовать военную силу», – заявил Лавров 17 апреля в Москве.

Президент США Дональд Трамп 17 апреля также отметил, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын должен «вести себя правильно».