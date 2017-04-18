Ремонт аварийного участка трассы Севастополь – Бахчисарай – Симферополь, который был разрушен оползнем, может затянуться от полутора до трех месяцев. На данный момент ремонтные работы первого этапа выполнены на 82%. Об этом 17 апреля на аппаратном совещании заявил заместитель российского губернатора Севастополя Владимир Базаров, сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства города.

«14 апреля в «Росавтодоре» состоялся научно-технический совет, но окончательного решения по дальнейшим шагам пока не принято. Специалисты попросили неделю для дополнительного анализа результатов экспертизы. Нам даны рекомендации по усилению дренажной системы: начиная с сегодняшнего дня подрядчик приступит к прокладке трубопровода под дорожным участком», – сказал Базаров.

15 апреля сообщалось об открытии после ремонта и расширения дорожного полотна объезда разрушенного оплознем участка трассы Севастополь – Бахчисарай – Симферополь через село Поворотное.

Движение автомобилей по дороге через село Поворотное и трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь (55 км – 57,7 км) прекратили на три дня – с 9.30 10 апреля и до 06.00 13 апреля.

В начале марта участок автодороги Севастополь – Симферополь разрушило оползнем. Севастопольские власти ввели в городе режим чрезвычайной ситуации, а для легковушек, автобусов и фур организовали объезд.

На ремонт участка трассы Севастополь-Симферополь, которая обрушилась из-за оползня, выделили 70 миллионов рублей (более 33 млн грн – КР). При этом контракт с подрядной организацией заключен на 25 миллионов рублей (около 11 млн 900 тыс. грн – КР). Об этом заявил подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».