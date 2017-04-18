Посол США в ООН призвала расследовать сообщения о преследовании геев в Чечне

Посол США в ООН Никки Хейли призвала расследовать сообщения о преследовании геев в российском регионе Чечня.

«Мы по-прежнему обеспокоены сообщениями о похищении, пытках и убийстве людей в Чечне на основании их сексуальной ориентации. Если это правда, это нарушение прав человека не может игнорироваться. Чеченские власти должны немедленно расследовать эти утверждения, привлечь причастных к ответственности, а также принять меры для предотвращения злоупотреблений в будущем. Мы против любых форм дискриминации, в том числе и основанной на сексуальной ориентации», – заявила Никки Хейли 17 апреля.

Она также сообщила, что 18 апреля как председатель Совета безопасности ООН проведет первое на этом уровне совещание по правам человека.

Заявление Хейли было обнародовано после того, как бывший вице-президент США Джо Байден 7 апреля призвал Белый дом заставить Кремль вмешаться и остановить злоупотребления в Чечне. Об обеспокоенности относительно положения геев в преимущественно мусульманском регионе Северного Кавказа также заявил влиятельный сенатор-демократ Бен Кардин.

Представители чеченской власти отрицали сообщения, настаивая, что на этой российской территории геев вообще не существует.