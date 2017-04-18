Дополнительные налоги в Крыму могут спровоцировать напряженность – эксперт

Экономике аннексированного Крыма в условиях санкций необходимы налоговые льготы, а не новые поборы. А инициатива подконтрольных России властей полуострова ввести налоговое самообложение для наполнения местных бюджетов может привести к росту напряженности. Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Костяев.

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«А здесь (в Крыму – КР) действуют противоположным образом. Мне кажется, люди, которые принимают такие решения, они рискуют на какие-то социальные волнения наткнуться. Мне кажется, это неразумная вещь. Вот ввели сбор по Платону, и сейчас дальнобойщики по всей стране устраивают всякие митинги, к тому же в Крыму есть этот татарский фактор. Поэтому, мне кажется, это неразумное решение властей», – сообщил он.

Подконтрольный Кремлю заместитель председателя правительства Крыма Лариса Опанасюк рекомендует руководителям городов и районов аннексированного полуострова пополнять бюджеты при помощи самообложения граждан. Письмо с такими предложениями от вице-премьера 11 апреля получили главы районных и городских советов полуострова. Об этом сообщают «Примечания», публикуя копию документа. Основанием для обложения налогом всех, кто живет на подведомственной территории и имеет российский паспорт, может стать обыкновенный сход граждан или референдум без сбора подписей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».