Министр обороны США обсудит на Ближнем Востоке сопротивление экстремизму

Министр обороны США Джим Маттис начал 18 апреля недельное турне по странам Ближнего Востока, а также Африки. Целью поездки являются переговоры с партнерами Соединенных Штатов в борьбе с исламским экстремизмом.

Первым пунктом в программе турне Маттиса является столица Саудовской Аравии Эр-Рияд, где запланированы встречи с руководством страны. Глава Пентагона также планирует посетить Египет, Израиль, Катар и Джибути.

Как проинформировало оборонное ведомство, Маттис подтвердит «ключевые военные союзы США, связи со стратегическими партнерами на Ближнем Востоке и в Африке, а также обсудит совместные усилия для... победы над экстремистскими террористическими организациями».