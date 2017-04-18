Суд в Киеве продолжит рассматривать дело бывшего украинского военного из Крыма Одинцова

Дарницкий районный суд Киева во вторник, 18 апреля, продолжит судебное заседание по рассмотрению уголовного дела против украинского военнослужащего из аннексированного Крыма Максима Одинцова, которого в ноябре прошлого года задержали на админгранице с полуостровом. Заседание, согласно списку дел на сайте суда, назначено на 12:30.

Процесс по «делу крымских дезертиров» начался в Киеве 7 февраля. Дело Максима Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал.

Сами задержанные во время заседаний суда заявили, что являются гражданами России.

Одинцова и Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили 2 статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы незаконно их выкрали.