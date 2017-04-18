Крымчане будут против нового налога – эксперт

Жители аннексированного Крыма не поддержат введение нового сбора. Однако это не помешает подконтрольным Кремлю властям полуострова ввести еще один дополнительный налог после проведенного среди населения «опроса». Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил крымский политолог Дмитрий Омельчук, комментируя инициативу подконтрольных России властей полуострова ввести налоговое самообложение для наполнения местных бюджетов.

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«Не исключено, что если такой референдум будет проведен, а в Крыму работают очень опытные специалисты, я их знаю, то окажется наоборот, что все крымчане горят желанием себя самообложить на развитие курортов», – сообщил он.

Подконтрольные России власти полуострова планируют ввести налоговое самообложение для наполнения местных бюджетов. Письмо с таким предложением от подконтрольного Кремлю вице-премьера Крыма Ларисы Опанасюк получили главы районных и городских советов полуострова. Для обложения налогом всех, кто живет на подведомственной территории и имеет российский паспорт, может стать обыкновенный сход граждан или референдум без сбора подписей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».