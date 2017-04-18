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Новости

Крымчане будут против нового налога – эксперт

Дмитрий Омельчук, архивное фото

Жители аннексированного Крыма не поддержат введение нового сбора. Однако это не помешает подконтрольным Кремлю властям полуострова ввести еще один дополнительный налог после проведенного среди населения «опроса». Об этом в утреннем эфире Радио Крым.Реалии сообщил крымский политолог Дмитрий Омельчук, комментируя инициативу подконтрольных России властей полуострова ввести налоговое самообложение для наполнения местных бюджетов.

«Не исключено, что если такой референдум будет проведен, а в Крыму работают очень опытные специалисты, я их знаю, то окажется наоборот, что все крымчане горят желанием себя самообложить на развитие курортов», – сообщил он.

Подконтрольные России власти полуострова планируют ввести налоговое самообложение для наполнения местных бюджетов. Письмо с таким предложением от подконтрольного Кремлю вице-премьера Крыма Ларисы Опанасюк получили главы районных и городских советов полуострова. Для обложения налогом всех, кто живет на подведомственной территории и имеет российский паспорт, может стать обыкновенный сход граждан или референдум без сбора подписей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».

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