Крымчанам предлагают выбрать самый чистый город полуострова

Подконтрольное Кремлю министерство экологии и природных ресурсов Крыма совместно с информационным агентством «Крыминформ» предложили крымчанам и гостям полуострова выбрать самый чистый город аннексированного Крыма. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба российского правительства Крыма.

«Цель опроса – определить приоритетность личных интересов населения в требованиях к состоянию окружающей среды, как места проживания, отдыха, реализации потребности общения с природой», – отметил подконтрольный Кремлю министр экологии и природных ресурсов Крыма Геннадий Нараев.

Как добавили в пресс-службе, любой желающий может ответить на вопрос: «Какой город в Крыму Вы считаете наиболее экологически безопасным и чистым?», выбрав из 16 вариантов ответа.

Обнародовать результаты планируется после 15 мая 2017 года.

В конце января 2017 года подконтрольное Кремлю правительство Крыма утвердило программу в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на 2017-2021 годы.

На данный момент в Крыму находится 28 полигонов ТБО, однако, по словам нынешнего крымского министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, функционировать могут только девять.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».