С 20 по 23 апреля в Севастополе состоится второй этап «Национальной парусной лиги» России. В состязаниях примут участие около 20 гоночных яхт класса J/70. Среди участников будут не только спортсмены, но и бизнесмены и политики высокого уровня из России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации парусного спорта аннексированного Крыма.

Сообщается, что экипажи будут соревноваться в маневренности и скорости на внешнем рейде Севастопольской бухты.

«Это очень серьезные и большие соревнования, состоящие из 8 этапов, в них, наряду с профессиональными спортсменами, участвуют любители. Фишка «Национальной парусной лиги» не только в яхтах, но и в их экипажах. На борту каждой помещается 6-8 человек. Обычно 3 – спортсмены, а остальные – любители – высокого уровня бизнесмены и политики. Эти соревнования можно сравнить с бизнес-форумом», – сообщил подконтрольный Кремлю президент Федерации Алексей Андруцкий.

Первый этап «Национальной парусной лиги» России прошел в Сочи с 23 по 26 марта, третий должен состояться 18-21 мая в Москве.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».