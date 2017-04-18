В понедельник, 17 апреля, сотрудники Госпогранслужбы Украины на административной границе с аннексированным Крымом выявили 6 граждан Узбекистана, попавших на полуостров с нарушениями и без необходимых документов. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба украинского ведомства.

«Так, вчера (17 апреля – КР) к контрольному пункту «Чонгар» с временно оккупированным Крымом в пешем порядке прибыли 6 граждан Узбекистана. Во время пограничного контроля пограничники установили, что иностранцы на территорию оккупированного Крыма попали через пункт пропуска, функционирование которого временно приостановлено, и у них отсутствуют специальные разрешения для пребывания на ВОТ АР Крым», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за данные правонарушения всем иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Украины в течение 3-х лет.

В МИД Украины неоднократно выступали с напоминаниями о необходимости соблюдать законодательство Украины при посещении аннексированного Россией Крыма.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».