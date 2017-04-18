Тбилиси резко критикует визит министра иностранных дел России в Абхазию

Грузия резко критикует Москву за запланированный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в сепаратистский регион Абхазию.

Специальный представитель грузинского премьер-министра по связям с Россией Зураб Абашидзе заявил 18 апреля, что двухдневный визит будет «нарушением суверенитета Грузии».

Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания заявил, что Россия «игнорирует... международные принципы и законы».

На 18-19 апреля запланирована встреча Лаврова с официальными лицами из сепаратистского руководства Абхазии, также он должен присутствовать на церемонии по случаю открытия, как заявляет Москва, посольства России в Абхазии.

Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами после 5-дневной войны против Тбилиси в 2008 году и содержит тысячи военнослужащих в этих двух регионах.

Лишь некоторые страны – Никарагуа, Венесуэла и Науру – признали эти регионы, подавляющее большинство стран считает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии.