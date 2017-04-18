В Крыму ищут деньги на содержание кинотеатра «Симферополь»

В аннексированном Крыму подконтрольные Кремлю власти Симферополя ищут деньги для восстановления и ремонта кинотеатра «Симферополь». Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба российской администрации города.

По словам российского главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, деньги планируют искать путем аренды и привлечения инвесторов.

«По предварительным подсчетам сумма затрат на восстановление и ремонт кинотеатра составляет порядка 100 миллионов рублей (46 млн грн – КР). На указанные средства можно построить два модульных детских садика. Сейчас мы рассматриваем разнообразные варианты содержания кинотеатра путем аренды, муниципально-частного партнерства, поиска инвесторов», – сказал он.

Бахарев уточнил, что вариант продажи не исключен, но «рассматривается в последнюю очередь».

29 августа 2016 года в подконтрольной России администрации Симферополя сообщили, что службой судебных приставов совместно с представителями администрации города обязали арендатора вернуть в собственность города предприятие «Симферопольский «Дом кино» (Кинотеатр «Симферополь»).

Ранее подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя вынес приговор по уголовному делу в отношении представителя арендатора Симферопольского «Дома кино». Его признали виновным в «покушении на дачу взятки за заведомо незаконное бездействие». Ему назначили штраф в размере 180 тыс. рублей (83 тыс. грн – КР).

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».