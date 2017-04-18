Министерство иностранных дел Украины требует от России прекратить преследование крымского журналиста Николая Семены по сфабрикованным против него обвинениям. Об этом в Твиттере написала спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца в день очередного судебного заседания над Семеной в аннексированном Крыму.

«Судилище по делу Николая Семены продолжается. Сфабрикованные обвинения. В очередной раз требуем прекратить преследование журналиста», – написала Беца.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 18 апреля состоится очередное судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.