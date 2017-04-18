Севастопольских чиновников отчитали за грязь на дорогах

На дорогах Севастополя до сих пор не убрали остатки грязи и песчано-солевой смеси, скопившиеся после осенне-зимнего периода. Об этом 17 апреля заявил подконтрольный Кремлю временный глава Севастополя Дмитрий Овсянников и сделал выговор руководству департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного России правительства Севастополя.

«Остатки грязи и песчано-солевой смеси, скопившиеся на городских дорогах после осенне-зимнего периода, до сих пор не убраны. Вашему заместителю, который не выполнил поручение по наведению порядка, объявляется выговор», – заявил Овсянников подконтрольному Кремлю директору Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорю Титову.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».