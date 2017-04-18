Режиссер «Матильды»: я устал от войны с Поклонской

Российский режиссер фильма «Матильда» Алексей Учитель назвал бесполезной и ненужной дискуссию вокруг своего фильма. Об этом 18 апреля сообщает РИА Крым.

«Честно говоря, я уже устал от войны госпожи Поклонской (российский экс-прокурор Крыма, сейчас – депутат Госдумы России – КР) со мной и всей съемочной группой фильма. Вместо того, чтобы спокойно заканчивать фильм, я вынужден отвлекаться на чушь, бред и оскорбления», – сказал Учитель

По словам российского режиссера, экспертные заключения по его фильму являются манипулятивными.

«В их так называемом «экспертном заключении» упоминается слово «манипуляция», но, на мой взгляд, все эти действия и есть манипуляция людьми, которые не видели картину», – считает он.

17 апреля, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал странным проведение экспертизы фильма «Матильда», который еще не завершен.

Ранее российский экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила о получении отрицательных заключений экспертизы фильма «Матильда» и направлении их в Генпрокуратуру России. Она утверждает, что в своих выводах эксперты «указывают на недопустимость публичной демонстрации фильма «Матильда» в связи с высоким уровнем провокативности и унижения».

В феврале стало известно об инициативе Поклонской о проведении расследования по фильму «Матильда» режиссера Алексея Учителя, который еще не вышел на экраны.

До избрания в российскую Госдуму в сентябре 2016 года Поклонская возглавляла прокуратуру аннексированного Россией Крыма. Одной из первых ее инициатив в новой должности стало требование проверить фильм «Матильда» о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской. По мнению депутата, фильм оскорбляет религиозные чувства.

В фильме, премьера которого запланирована на октябрь этого года, показываются отношения Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, когда он еще был холостым принцем. Поклонская также заявляет, что режиссер ложно обрисовал Россию как страну «пьяниц и блудниц».