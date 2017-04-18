В Турции разбился полицейский вертолет, есть жертвы

В Турции разбился полицейский вертолет с 12 людьми на борту на востоке страны, сообщают местные власти.

Вертолет исчез через 10 минут после взлета из города Пюлюмюр в провинции Тунджели 18 апреля, сообщает офис регионального губернатора.

В заявлении отмечается, что на борту самолета находились семь сотрудников полиции, судья, солдат и три члена экипажа.

Предполагается, что плохие погодные условия стали причиной аварии.

Спасательные команды направились к месту происшествия, но сильный туман затрудняет спасательные операции, сообщают местные СМИ.