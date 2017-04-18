Большинство россиян не видит нарушения международного права в аннексии Крыма – соцопрос

По данным опроса российской аналитической организации «Левада-Центр», большинство россиян считает, что аннексия Крыма не нарушила международное право. Соответствующее исследование было опубликовано 18 апреля на сайте организации.

Как сообщает «Левада-Центр», гражданам России был задан вопрос: «Большинство населения стран запада и Украины считает, что Россия, присоединив (незаконно аннексировав – КР) Крым, нарушила все послевоенные и постсоветские международные договоренности и международное право. Вы согласны или нет с такой оценкой?». Из опрошенных 44% ответили «определенно нет», 34% – «скорее нет». 4% и 9% ответили «определенно да» и «скорее да» соответственно.

Опрос проводился с 31 марта по 3 апреля 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».