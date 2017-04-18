Прокуратура АРК вызвала на допрос дипломата по «делу Артеменко»

Прокуратура Автономной Республики Крым вызвала на допрос украинского дипломата, руководителя Центра перспективных исследований Василия Филипчука по «делу Артеменко». Об этом рассказал Филипчук во время брифинга 18 апреля в Киеве, сообщают «Українські новини».

По словам Филипчука, проведенный обыск в Международном центре перспективных исследований являются «недопустимым».

«Такие атаки свидетельствует, боюсь, о возвращении к тому, что не было ни разу в истории Украины, а мы вспоминаем только советские времена, то есть преследование за другую точку зрения, поскольку в официальном вызове, который я имею на завтрашний допрос в прокуратуре, так и написано: «за обработку идей мирного урегулирования конфликта на Донбассе», – считает он.

Филипчук добавил, что допрос в прокуратуре назначен на 19 апреля.

В Киеве 13 апреля в помещении Международного центра перспективных исследований прошел обыск. Как сообщил народный депутат Андрей Артеменко со ссылкой на полицию, есть постановление суда, что в рамках дела в отношении его так называемого «мирного плана» проводятся следственные действия.

Руководитель центра Василий Филипчук по телефону сообщил, что никаких обвинений ему не предъявляли. Есть непроверенные данные, что к созданию так называемого «мирного плана» причастен Филипчук.

19 февраля издание The New York Times сообщило, что член фракции Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки. Этот план, в частности, предусматривает проведение всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на срок от 50 до 100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. По данным издания, этот план получил поддержку в Москве.

Артеменко исключили из фракции Радикальной партии Олега Ляшко в Верховной Раде.

После заявлений Артеменко прокуратура Крыма открыла уголовное производство о госизмене.

В Кремле в ответ на заявления Артеменко объявили, что считают оккупированный Крым частью территории России, а дискуссии о будущем полуострова назвали неприемлемыми.