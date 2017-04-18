Активисты в России готовятся выйти на одиночные пикеты, чтобы говорить о частных проблемах Крыма

В очередной раз активисты инициативной группы «Стратегия-18» вечером 18 апреля готовятся выйти на серию одиночных пикетов в российском Санкт-Петербурге, чтобы рассказать о проблемах в Крыму. В этот день активисты приняли решение говорить не только об общей ситуации, но и выделить частные случаи.

«До сих пор мы говорили о всем комплексе проблем, сейчас мы в этом комплексе начинаем выделять частные вещи, которые случились за этот месяц. В этом плане выделяется масштабная облава в Бахчисарае, она показательна, но это совсем не значит что процесс давления начался 13 апреля», – рассказала Крым.Реалии представитель пресс-службы движения «Солидарность», участники которого входят в инициативную группу «Стратегия-18», Ольга Смирнова.

Активисты подготовили тематические плакаты, в частности на одном из них говорится о судьбе Руслана Зейтуллаева, которого Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным в «участии в террористическомом сообществе», в ответ осужденный объявил о начале голодовки.

Отдельный информационный плакат активисты посвятили депортированному из Крыма крымскому татарину Недиму Халилову, который находится в фильтрационном пункте в Ростовской области.

«Ситуация с Халиловым из серии – хоть смейся хоть плачь. Он поставил в патовую ситуацию российскую власть, которая не желает вернуть его в Крым, но и не может не дать ему этой возможности. Это ситуация показывает, что не только несогласным украинским гражданам в Крыму, но и тем, кто считал себя гражданином мира и не признавал даже украинской юрисдикции над полуостровом, навязывается российское гражданство, как условие пребывания в Крыму», – поясняет идею Смирнова.

Впервые серия одиночных пикетов в поддержку крымских татар прошла в Санкт-Петербурге 18 ноября 2016 года и днем ранее в Москве. Впоследствии активисты российских городов объединились в бессрочную акцию под названием «Стратегия-18» в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы города с целью рассказать о ситуации в аннексированном Крыму, информировать российское общество о фактах нарушения прав и свобод человека.