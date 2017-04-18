Радио Крым.Реалии: Эрдоган после референдума: перспективы для Крыма

В вечернем эфире Радио Крым.Реалии обсуждают прошедший референдум в Турции. Как изменится Турция после референдума? Может ли поменяться внешняя политика Реджепа Тайипа Эрдогана в отношении Крыма? Какие риски влечет за собой расширение полномочий турецкого президента?

Гости эфира – заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, профессор факультета общественных наук Карлова университета в Праге Эмиль Сулейманов и член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев.

Ведущий – Александр Голубов.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.