Турецкая оппозиция пытается отменить результаты референдума

В Турции ведущая оппозиционная партия подала апелляцию по аннуляции результатов референдума, который расширяет полномочия президента Реджепа Тайипа Эрдогана, отвергая призывы премьер-министра уважать результаты волеизъявления.

Заместитель председателя Народной республиканской партии (CHP) Бюлент Тезджан заявил, что 18 апреля направил иск в Высший избирательный совет с просьбой признать конституционные изменения «нелегитимными» из-за нарушений.

Такие шаги со стороны CHP, которая позиционирует себя светской партией, происходят на фоне роста беспокойства других оппозиционных партий и международных наблюдателей о нарушениях во время голосования на референдуме в Турции.

Ранее во вторник премьер-министр Турции Бинали Йылдырым призвал уважать результаты референдума.

«Каждый должен уважать результаты референдума, особенно оппозиция», - заявил Йылдырым.

Между тем Европейский союз призвал Турцию начать «прозрачное расследование» относительно вероятных избирательных нарушений.

Вечером 17 апреля тысячи людей вышли на улицы Стамбула и других городов Турции, протестуя против результатов референдума.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 апреля резко отреагировал на критику западных наблюдателей по референдуму, который расширяет его полномочия. Заявление Эрдогана последовало после того, как наблюдатели ОБСЕ и ПАСЕ раскритиковали референдум в Турции, заявив, что правовое поле референдума не соответствовало демократическим стандартам.

17 апреля руководитель Центральной избирательной комиссии Турции заявил, что результаты референдума, который расширяет полномочия Реджепа Тайипа Эрдогана, являются действительными. Об этом Саде Гювен заявил после того, как оппозиционная Республиканская народная партия заявила о вероятных нарушениях, в том числе об использовании непроштампованные бюллетеней.

Центральная избирательная комиссия Турции вечером 16 апреля заявила, что 51,3 процента участников референдума поддержали предлагаемые 18 конституционных поправок и изменений, которые позволят Эрдогану оставаться у власти до 2029 года.