Суд по делу бывшего украинского военного из Крыма Одинцова перенесли из-за нового прокурора – адвокат

Судебные слушания по делу бывшего украинского военного из Крыма Максима Одинцова перенесли на 19 апреля из-за назначения в деле нового прокурора. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат Одинцова Юрий Григоренко.

«Был новый прокурор, который сделал три неудачные попытки приобщить какие-то документы к материалам дела. Суд принял мою позицию, что нельзя приобщать документы без соответствующих подтверждений их законности. В итоге прокурору дали время, чтобы он все подготовил тем способом, который предусмотрен действующим законодательством», – отметил Григоренко.

По информации адвоката, «сейчас идет исследование письменных доказательств, после этого суд перейдет к вызову свидетелей и допросу их в судебном заседании».

Процесс по «делу крымских дезертиров» Максима Одинцова и Александра Баранова начался в Киеве 7 февраля. Дело Одинцова слушается в Дарницком райсуде Киева, а дело другого бывшего украинского военного Александра Баранова – в Подольском райсуде. Защита ходатайствовала об объединении двух дел в одно, однако суд ей отказал. Сами задержанные во время заседаний суда заявили, что являются гражданами России.

Одинцова и Баранова задержали 20 ноября 2016 года на административной границе с Крымом в «буферной зоне» рядом с пропускным пунктом «Чонгар». СБУ заявляет, что оба крымчанина в 2014 году перешли из украинской армии в российскую, чем нарушили две статьи Уголовного кодекса Украины – совершили госизмену и дезертирство.

Минобороны России считает Одинцова и Баранова своими военными и заявляет, что украинские спецслужбы незаконно их выкрали.