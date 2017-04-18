Защита Семены настаивает на присутствии в суде свидетеля, который давал противоречивые показания

Защита журналиста, автора Радіо Свобода Николая Семены настаивает на присутствии в суде свидетеля, который во время следствия давал противоречивые показания. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат обвиняемого Александр Попков.

«Допрос свидетеля Мешкового в суде поможет объективно выяснить его позицию. Нас интересует только одно его высказывание, что журналист Семена всегда высказывал проукраинскую и антироссийскую позицию, но при этом мог печатать любые материалы. Немножко противоречивые высказывания», – прокомментировал адвокат.

В подконтрольном Кремлю Железнодорожном суде Симферополя 18 апреля закончилось очередное заседание по уголовному делу в отношении крымского журналиста Николая Семены, которого российские власти обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России.

На допрос явился только один свидетель из двух – Юлия Кожемякина, которая показала, что была понятой при осмотре страницы интернет-издания с материалом Николая Семены. При этом свидетель не смогла ответить на вопросы адвокатов относительно обстоятельств этого осмотра публикации.

7 декабря следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Защита Николая Семены, Международная и Европейская Федерации журналистов, а также офис представителя ОБСЕ по вопросам свободы слова призвали ФСБ России выпустить журналиста из Крыма на лечение, положительного ответа пока добиться не удалось.

Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность преследованием граждан Украины в аннексированном Крыму, в частности, журналиста Николая Семены, и призвало прекратить давление на него.