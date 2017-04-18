В Крыму предупредили о возможной остановке Керченской переправы из-за непогоды

В аннексированном Керченская переправа может приостановить свою работу из-за ухудшения метеорологических условий. Об этом сообщает пресс-служба оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«18 и 19 апреля прогнозируется ухудшение метеоусловий – увеличение скорости ветра ла 20-25 м/с, ожидается приостановления работы Керченской паромной переправы, наиболее вероятно прекращение работы в первой половине суток 19 апреля», – говорится в сообщении.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.