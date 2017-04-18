В России выпустят монеты, посвященные Керчи и Севастополю

Центральный банк соседней России намерен 20 апреля 2017 года выпустить в обращение монеты «Город-герой Керчь» и «Город-герой Севастополь». Как сообщает пресс-служба банка, монеты будут изготовлены из недрагоценных металлов в рамках эмиссионной программы монеты номиналом 2 рубля.

«На монете «Город-герой Керчь» в центре изображена высадка десанта на берег в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции, в левой части – изображение медали «Золотая Звезда», внизу по окружности — надпись «КЕРЧЬ». На монете «Город-герой Севастополь» изображены фигуры солдат и Памятник затопленным кораблям, в левой части – изображение медали «Золотая Звезда», внизу по окружности – надпись «Севастополь», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что тираж монет составит по пять миллионов штук каждого вида.

1 февраля сообщалось, что совет директоров Банка России принял решение разместить символы Севастополя на банкноте номиналом в 200 рублей. Такое решение было принято по итогам общероссийского конкурса по выбору символов для новых банкнот, которые поступят в обращение в конце 2017 года.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».