В Киеве студенты ТНУ им. Вернадского организовали флешмоб в поддержку Александра Кольченко

Студенты и преподаватели Таврического национального университета имени Вернадского организовали флешмоб с требованием освободить заключенного в России крымчанина Александра Кольченко. Об этом 18 апреля в комментарии Крым.Реалии заявил ректор университета Владимир Казарин.

«Сейчас наши студенты организовывают компанию #FreeKolchenko. Они сами вывешивают эти плакаты, обращаются к студентам других украинских вузов с просьбой о поддержке этой акции. Также связываются со студентами зарубежных (американских и европейских –КР) вузов, чтобы они также выразили солидарность с этой акцией с требованием освободить Александра Кольченко», – отметил Владимир Казарин.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в причастности к терроризму. Сообщником Сенцова российские следователи назвали крымского активиста Александра Кольченко, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Александр Кольченко, как и Олег Сенцов, своей вины не признают. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными.

Накануне сообщалось, что Александра Кольченко восстановили в качестве студента в Таврическом национальном университете им. Вернадского, который из аннексированного Симферополя переехал в Киев.