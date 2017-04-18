Франция: силовики предотвратили «непосредственную атаку» накануне выборов

Во Франции заявляют о задержании двух мужчин по подозрению в планировании «неизбежного и насильственного нападения» накануне президентских выборов в стране.

Министр внутренних дел Маттиас Фекла сказал, что двое «мужчин, родившихся в 1987 и 1993 годах, французы», были арестованы в южном французском портовом городе Марсель 18 апреля.

Первый тур голосования пройдет 23 апреля. Из 11 кандидатов двое, которые получат наибольшую поддержку избирателей, будут участвовать во втором туре выборов 7 мая.

Ультраправый политик Марин Ле Пен и центрист Эммануэль Макрона лидируют в опросах общественного мнения, но консервативный кандидат Франсуа Фийон и крайний левый кандидат Меланшон также имеют шанс участвовать во втором туре выборов.