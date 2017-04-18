Архиепископ Симферопольский и Крымский Климент привез в Крым свечи из Иерусалима, которые зажгли в храме на полуострове во время пасхального богослужения. Об этом он рассказал 18 апреля в комментарии Крым.Реалии.
«Я был в Иерусалиме, запалил свечи в Кувуклии (гробница, в которой согласно Евангелию, похоронен Иисус Христос – КР), там, где горит неугасаемая лампада. Привез эти свечи на территорию Крыма и зажег их во время пасхального богослужения», – отметил владыка Климент.
По его словам, на богослужении было много людей и много новой молодежи. «Поэтому с точки зрения религии, с точки зрения Святого Христова Восресения, в Крыму богослужение прошло великолепно», – добавил владыка Климент.
На вопрос корреспондента Крым.Реалии о том, получила ли Украинская православная церковь в Крыму «благодатный огонь», который передавали из Херсонской области, Архиепископ ответил отрицательно.
16 апреля сообщалось, что херсонские священники Украинской православной церкви Киевского патриархата передали в Крымскую епархию УПЦ КП «благодатный огонь», привезенный из Иерусалима.
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После аннексии в Крыму подконтрольные Кремлю власти захватили часть зданий Крымской епархии Украинской православной церкви Киевского патриархата и даже провели конкурс на аренду части помещений церкви. Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент призвал мировое сообщество к защите национальных, культурных и религиозных прав граждан Украины в Крыму.
Православные храмы и церковные общины Крыма и Севастополя подчиняются Киевской митрополии Московского патриархата.
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